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18 Ağustos 2018 08:07

Başkan Fadıloğlu pesoneliyle bayramlaştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personelleriyle bayramlaştı.

Başkan Fadıloğlu pesoneliyle bayramlaştı

18 Ağustos 2018 08:07

Bayramların huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini dileyen Başkan Fadıloğlu, “Tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.


Şehitkamil Belediyesinde gerçekleşen bayramlaşma programına Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Hayri Özkeçeci, Lebriz Keçeci Güzelbey, birim müdürleri ve personeller katıldı. Belediye personeliyle tek tek el sıkışan Başkan Fadıloğlu, hayırlı bayramlar diledi. Herkesin sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Başkan Fadıloğlu, “Ülkemizde ve memleketimizde mutluluğun ve huzurun yaşandığı paylaşımın bol olduğu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.




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