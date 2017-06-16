Başkan Fadıloğlu, Ramazan ayında aileleri yalnız bırakmıyor

Ailelerin evlerine konuk olan Başkan Fadıloğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da aile ziyaretlerini Ramazan Ayı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Ramazan ayında da vatandaşla iç içe olarak, yardıma muhtaç aileleri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ailelere misafir olmaya devam ediyor. Başkan Fadıloğlu, Yaprak Mahallesi ve Çıksorut Mahallesinde 6 ayrı aileyi ziyaret etti. Ailelerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sıkıntıların giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

"Derdimiz, bu milletin derdiyle dertlenmek"

Çıksorut Mahallesinde ikamet eden Nigar Aslan’ın evinde açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, her zaman olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da ailelerin yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Fadıloğlu, "Öncelikle bizleri evlerinde kabul ettikleri için ailelerimize teşekkür ediyorum. Aslında bizim ülkemizin en önemli değerlerinden bir tanesi de geniş aile özelliğidir. Çekirdek aile deyip hepimizi parça parça ettiler. Bu yanlış bir uygulamaydı. Bugün burada başta anne, öbür tarafta erkek kardeş, kız kardeşimiz eşinden ayrılmış ama bu ailenin içerisinde birlik içerisinde herkes bir şekilde hayatını idame ettiriyor. Bundan dolayı da ben, hanım kardeşimize teşekkür ediyorum. Şu küçücük, tertemiz evinde bizleri misafir etti. Diğer taraftan kimseden yardım beklemeksizin kendi emeğinin karşılığıyla para kazanıyor. Gelen trikoların etrafındaki dikişleri yapıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Tabi gönül ister ki bütün hemşerilerimizin standartları daha iyi olsun. Bu durum, ülkemizin zenginliğiyle doğru orantılıdır. Ama hepimiz bulunduğumuz yerde bir şeyler yaparak, önce aile bütçesine sonra şehrimizin kalkınmasına sonra ülkemizin kalkınmasına faydalı olmalıyız. Hanım kardeşimize göstermiş olduğu bu özverili çalışmasından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Bir yandan oğlu askerde, öbür taraftan da devletimize dua ediyorum, askere giden yavrularımızın ailelerine maaş bağlanıyor. Gerçek sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor. Biz bu şekilde birbirimize tutunduğumuz müddetçe bu ülkenin önü açıktır. Bizim derdimiz bu milletin derdiyle dertlenmek. Ben tekrar teyzemin ve hanım kardeşimin şahsında tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Rabbim inşallah huzur içerisinde hepimizi Ramazan Bayramına eriştirir" dedi.

"Başkanımız her zaman yanımızda oluyor"

Başkan Fadıloğlu’nun ziyaretinde memnun kaldığını belirten Nigar Asla, "Mübarek Ramazan Ayı vesilesiyle Başkanımız evimizde ziyaret ederek, bizleri sevindirdi. Allah da Başkanımızı sevindirsin. Başkanımız, her zaman yanımızda oluyor. İstek ve sıkıntılarımızı gidermek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz, Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.