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23 Haziran 2017 13:39

Başkan Fadıloğlu Şehit Annesiyle iftar yaptı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eşi Seval Fadıloğlu ile birlikte şehit olan Piyade Er Salman Altunatmaz’ın annesi Habibe Altunatmaz’ı evinde ziyaret edip birlikte iftar yaptı.

Başkan Fadıloğlu Şehit Annesiyle iftar yaptı

23 Haziran 2017 13:39


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eşi Seval Fadıloğlu ile beraber 1995 yılında Iğdır’da vatani görevini yerine getirirken hain terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Er Salman Altunatmaz’ın annesi Habibe Altunatmaz’ı evinde ziyaret edip birlikte iftar açtı. Sıcak ve samimi bir iftar sofrasında şehit ailesiyle sohbet eden Başkan Fadıloğlu, “Bu mübarek ayda huzur içinde oruç tutup, mutlu bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan için canını veren kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerinin her zaman yanındayız ”dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit annesi Habibe Altunatmaz ise Ramazan ayında kendisini yalnız bırakmayıp sofrasına konuk olan ve iftar sevincini paylaşan Başkan Fadıloğlu’na ve eşi Seval Fadıloğlu’na teşekkür etti.




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