Başkan fadıloğlu, taksi durağı esnafını ziyaret etti

Taksici esnafıyla uzun süre sohbet eden Başkan Fadıloğlu, yapılan çalışmaları anlattı ve taksicilerin sorunlarını dinledi.

Her fırsatta aile, öğrenci ve esnaf ziyaretleri yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, güne taksici esnafı ziyareti ile başladı. Sabahın erken saatlerinde taksi durağında görevli taksicilerle bir araya gelen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili taksi durağında görevli taksicileri bilgilendirdi. Taksicilerin talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Fadıloğlu, çözüm odaklı çalışarak sorunları aşacaklarını dile getirdi.

Başkanımızın durağımıza gelmesi bizi çok mutlu etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden taksici esnafı Mehmet Tüzel, “Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, zaten bizi sık sık ziyaret ediyor. Bizi ilgilendiren konuları bizimle istişare ediyor. Allah, kendisinden razı olsun. Bu ziyaretinde bölgemizde yapılan ve yapılacak projeler üzerine konuştuk. Başkanımız, düşüncelerimize değer veriyor. Şimdi de bizi ziyaret etmesini beklemiyorduk. Başkanımızın sabahın erken saatlerinde durağımıza gelmesi bizi çok mutlu etti. Birden kendisini karşımızda görünce çok sevindik. Başkanımız, her daim kolaylıkla ulaşabildiğimiz biridir. Ziyaretinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.