Başkan Fadıloğlu umut cami ve sosyal tesisi inşaatını inceledi

Başkan Fadıloğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şehitkamil Belediyesi, Umut Mahallesi’ne üst katı cami, alt katı ise bay-bayan taziye evi olan modern bir sosyal inşa ediyor. Vatandaşların ve mahalle muhtarlarının yoğun talebi üzerine hayata geçirilen proje, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını karşılayacak. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Fadıloğlu, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Talep doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik

Cami ve sosyal tesisin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Umut Mahallemiz nüfusu en fazla olan mahallelerimizden bir tanesi. Geçmiş dönemde yapılmış olan üst katı mescit, alt katında ise küçük bir sosyal tesisimiz vardı. Fakat bu eski yapı ihtiyaca cevap vermiyordu. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mevcut mescit ve sosyal tesisi yıkarak, yerine daha geniş hem bay hem de bayan taziye evi, üzerinde ise mevcut kapasitesinin neredeyse 4 katına çıkarılmış olduğu cami inşaatına başladık. İnşallah en kısa sürede alt kattaki sosyal tesisi ve camiyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Maaşkuyu Caddesi üzerinde daha önceden Fatih Caminin yıkılıp yapılması daha sonra da Umut Caminin yıkılıp yapılması söz konusu oldu. Buradaki çok yoğun nüfus ve cemaatin talebi doğrultusunda bunları gerçekleştirdik. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunmuş oluruz" açıklamasını yaptı.