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11 Mayıs 2018 17:08

Başkan Fadıloğlu, yetim annelerin Anneler Günü’nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Anneler Günü dolayısıyla Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören yetim anneler ve çocuklarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Fadıloğlu, yetim annelerin Anneler Günü’nü kutladı

11 Mayıs 2018 17:08

Başkan Fadıloğlu, annelere çeşitli hediyeler vererek, Anneler Günü’nü kutladı.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi’nde eğitim gören yetim çocuklar ile ailelerinin Anneler Günü’nde yanlarında olarak yetimleri ve annelerini kahvaltı programında bir araya getirdi. Fadıloğlu, Dülük Tabiat Park’ında düzenlenen programda yetim anneleri ve çocuklarıyla yakından ilgilendi.


Kahvaltının ardından konuşan Başkan Fadıloğlu, "Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Allah, hepinizden razı olsun. Bizler yöneticiler olarak bu millete hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sizler de bizim kardeşimiz, bacımız, annemizsiniz. Hep birlikte gelecek nesillere nasıl hizmet götürebiliriz onun kaygısını yaşıyoruz. Tabii gönül istiyor ki her zaman bir arada olalım fakat iş yoğunluğu nedeniyle sık sık bir araya gelemiyoruz. Ben bu vesileyle Anneler Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizlerin şahsında da tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bugün bu programı düzenleyen tüm ekip arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Rabbim cümlemize sağlık, huzur, mutluluk versin. Rabbim her yıl bu zamanlara çıkmayı bizlere nasip etsin. Sizlere hayırlı hizmetler edebilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte her zaman gayret içerisindeyiz. Sizler de yavrularımız için uğraşıyorsunuz. Siz değerli annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bir gün değil, ömür boyu çocuklarınız sizleri anar, hayırlı evlatlar olur inşallah" ifadelerini kullandı.



"Onların sayesinde bizler huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz"


Kendileri için böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlulukların dile getiren yetim anneler, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından bizler için bugün Anneler Günü programı düzenlendi. Allah başkanımızdan razı olsun, bizleri unutmayarak çeşitli hediyeler sundu. Bizler için böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Bugün çocuklarımızın ve bizlerin yüzü bir kez daha güldü. Allah hiçbir zaman başkanımızı ve ekibini başımızdan eksik etmesin. Onların sayesinde bizler huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz" dedi.


Kahvaltının ardından Başkan Fadıloğlu, yetim anneleri ve çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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