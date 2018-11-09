Başkan Fadıloğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun her kesimini kucaklayan, adını dünya tarihine yazdıran büyük bir liderin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde onu bir kez daha özlem, saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Yüzyıllardır dünya tarihine yön veren ve çağ açıp çağ kapayan devlet adamları yetiştiren Türk milleti, yetiştirdiği en büyük liderlerden, bağımsızlığımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde makus talihini değiştirmiş ve tarih sayfalarına büyük bir destan daha eklemiştir. Milletimizin kurtuluş mücadelesi verdiği dönemde 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak İstiklal mücadelesini başlatan Mustafa Kemal Atatürk, sağladığı birlik ve beraberlik ile ülkemizi düşman işgalinden kurtarmış, millet iradesinin hakim kılındığı, ülke yönetiminde milletin söz sahibi olduğu demokratik bir yönetim şekli olan ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i ülkemize armağan etmiştir. Eşsiz bir devlet adamı ve lider olarak Atatürk, yeni bir Türk Devleti'nin temellerini atmakla kalmamış, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiş, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atarak bir inkılap hareketi başlatmış ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır. Atatürk, son nefesine kadar milletimizin her alanda yücelmesi için çaba göstermiştir. İleri görüşlülüğü, eserleri, barışçı kimliği, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem ve evrensel düşünce yapısı, onu dünyanın saygın liderlerinden biri haline getirmiştir. Hukukun üstünlüğünü sağlamış, insan haklarına, saygıya dayalı birinci sınıf demokrasi olmayı başarmış Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün işaret ettiği dünyanın en güçlü devletleri arasına girme hedefi için hızlı adımlarla koşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.”