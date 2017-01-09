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09 Ocak 2017 12:15

Başkan Fadıloğlu’ndan 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlama

Başkan Fadıloğlu’ndan 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlama

09 Ocak 2017 12:15

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında doğru bilgiye anında ulaşmak ve bilinçlenmek noktasında medya mensuplarının gösterdiği çabanın her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,
“Gazeteciler; gücünü kamuoyu desteğinden alan, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşların haber alma hakkını ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir. Basın, demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturmaktadır. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Demokrasinin güçlenmesinde basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Gazetecilerin halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Gazetecilik; doğru haber, özgür yorum, eleştiri özgürlüğü esasları dairesinde gerçekleştirildiğinde demokrasinin gelişmesi ve devamlılığının sağlanmasında, toplumsal denetimin etkinleştirilmesinde çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Zaman ilerliyor, iletişim ve etkileşime olan ihtiyaç zamanın da ötesine geçiyor. Bizler gün saatlerimizin birçoğunu iletişime, yazılı ve görsel medyaya ve pek tabii sosyal medyaya ayırıyoruz. Çağa ayak uydurmak, doğru bilgiye anında ulaşmak ve bilinçlenmek noktasında medya mensuplarımızın gösterdiği çaba, her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş gazetecilere Allah’tan rahmet diler, görevlerini başarıyla yerine getiren başta gazetecilerimiz olmak üzere basın-yayın organlarımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutlar; sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.



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