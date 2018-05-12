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12 Mayıs 2018 16:12

Başkan Fadıloğlu’ndan Anneler Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesajda, Anneler Günü’nü kutlayarak, "Üzerimizde ödenmez haklara sahip olan tüm annelerimizin bu özel gününü gönülden kutluyor, tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Fadıloğlu’ndan Anneler Günü mesajı

12 Mayıs 2018 16:12


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kutlama mesajında doğumundan itibaren çocuklarına büyük bir özen gösteren annelerin çocuğunu geleceğe hazırlamak adına büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, mesajında "Doğduğu andan itibaren toplumsal yaşama dahil olan çocuk, psikolojik olarak da sevgiyle ilgiyle beslenmek zorundadır. En mutlu anlarımızda olduğu gibi başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin tek beklentisi, bizlere gösterdikleri sevgi ve ilgiyi onlara da hissettirmektir. Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, yalnızca gereksinim duyduklarında değil, her zaman yanlarında olmak, onları sevmek ve emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek bir yaşam biçimini kabul etmek, hepimize düşen en büyük sorumluluktur. Annelerimizden öğrendiğimiz sevgi, özveri ve hoşgörü, yaşamımız boyunca kabul etmememiz ve gelecek kuşaklara da öğretmemiz gereken ortak değerlerdir. Bu düşüncelerle bizleri güçlü kılan değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.




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