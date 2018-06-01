Başkan Fadıloğlu’ndan iftar öncesi aile ziyaretleri

Aile üyelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların çözüme kavuşturulması adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Ramazan ayı boyunca iftar saati öncesi aileleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 3 ailenin evine misafir oldu. İlk ziyaretini iki ayağını da kaybetmiş olan böbrek hastası Yaşar Yiğituşağı’nın hanesine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra kanser tedavisi gören Şenel Koçman’ı evinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, son ziyaretini de 2 çocuk babası epilepsi hastası Adem Şahan’ın evine yaptı. Ziyaret ettiği evlerde ikamet eden fertlerin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi. Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler armağan eden Başkan Fadıloğlu, aile ziyaretlerinin aralıksız olarak devam edeceğini kaydetti.

“Ailelerimizin evleri şen olsun”

Dülükbaba Mahallesinde ikamet eden Adem Şahan’ın evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İftar öncesi aile ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Sağ olsunlar ailelerimiz kapılarını bize açtılar. Ailelerimizin evleri şen olsun. Şimdi de Adem kardeşimizin evindeyiz. 2 çocuklarıyla birlikte mutlulukları daim olsun. İmkânlarımız dâhilinde hemşerilerimizi ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Bugün Dülükbaba Mahallesinde üçüncü ev ziyaretimizdeyiz. Ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımıza, kardeşimize ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın bireysel sorunları varsa bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ramazan ayının bereketinden, feyzinden faydalanmaya gayret gösteriyoruz. Ben, tekrar bize evlerinin kapısını açtıkları için ailemize çok teşekkür ediyorum. İnşallah, çocuklarının güzel günlerini görsünler. Rabbim, bir an önce işine dönmesi için kardeşimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kardeşimizin sağlık meselesiyle ilgili olarak da girişimde bulunacağız. Yeni bir tedavi metoduyla daha da iyi bir şekilde sağlığına kavuşacağını ümit ediyorum. Rabbim, şifasını versin. Tüm aile fertlerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adem Şahan, “Başkanımızın başımızın üstünde yeri var. Allah, kendisinden razı olsun. Bizi evimizde ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın ziyareti bizim için gerçekten sürpriz oldu” diye konuştu.