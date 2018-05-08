Başkan Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’ten boşalan başkanlık koltuğuna oturan Şahin, 802 üyesi bulunan birliğin başkanı seçildi. Aynı zamanda, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Başkanlığını yürüten Şahin, omzundaki başkanlık apoletine bir yenisini daha taktı.

Kısa zamanda Türk siyasi tarihine ismini başarıyla yazdıran Şahin, 2002’de milletvekili seçilerek meclise girdi, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk kadın bakan kimliğini aldı. 26 Aralık 2013 tarihinde bakanlığı bırakan Şahin, doğup büyüdüğü memleketi Gaziantep‘e, hizmet aşkıyla döndü, Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koydu, Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olarak göreve başladı. Şahin, yerel yönetimlerde ezber bozdu, insanı merkeze alan sosyal ve kültürel belediyeciliği geliştirdi, rutin belediyecilik anlayışının dışına çıktı. Başarılı çalışmalarıyla model olan başkan, siyaset dünyasının dikkatini çekti. Önce, Asya’daki belediyelerin başkanlığına seçilen başkan Şahin, şimdi de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna oturdu, sadece Gaziantep’in değil Türkiye’nin başkanı oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu, Ankara’da toplandı, yeni başkanını oyladı. Genel kurulu hitaben konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1945’ten bu yana farklı siyasi görüşten yerel kalkınmanın mimarlarını bir araya getiren birliğin önemli bir misyon yüklendiğini bildirdi.

Şahin, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili aday adaylığını açıklayan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Akyürek ile Genel Sekreter Hayrettin Güngör için yeni bir dönemin başlayacağını aktardı.

"Çok zor dönemden geçtik

Fakla Şahin, “Belediyecilik aşk işidir, sevda işidir. Doğduğun, büyüdüğün topraklara hizmet etmek için önce işini sevmek, işini aşkla yapmak, insana dokunmak, onların hayır dualarıyla beslenmek gerekir” diyen Başkan Şahin, şunları kaydetti: “2002 yılında parlamentoda görev aldım, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptım. 4 yıldan beri de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyorum. İlçe belediye başkanlarıyla, meclis üyeleriyle birlikte çok zor dönemden geçtik. Yalnızca ekonomik kalkınma değil, artık insanı merkeze alan bir kalkınma modeli, çevresel bir kalkınma modeli Dünya’da yükselen bir değer olduğunu görüyoruz. Dünya, kentsel liderlik, sürdürülebilir kentsel kalkınmadan bahsediyor" ifadelerini kullandı.

"Finansal denkleştirme sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dönüm birliği olacağını ifade eden Şahin, "24 Haziran itibariyle Türkiye yeni bir modele geçerken, seçilmişlerin, yerel aktörlerin çok daha güçlendiği yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Başbakanlığa geçtiğinde, nasıl yetki devirleriyle yerel yönetimlerin güçlendiğini, nasıl mali olarak belediyelerin yüzde 5’lerden 7’lerden yüzde 12’lere yükseldiğine şahidiz. Artık kalkınma yerelde başlıyorsa bizim daha güçlü bir finansal modeli hayata geçirmemiz lazım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak zor bir dönem geçirdik. Finansal olarak baktığımızda denkleştirmenin ne kadar önemli olduğunu, bu denklemin bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inandım. Birliğin emanetini yüklenmiş bir kardeşiniz olarak, daha önceki başkanlarımızın desteğini alarak, onların tecrübesinden yararlanarak bu sorunun birebir takipçisi olacağım. Bu denkleştirmenin adaletli bir biçimde dağıtıldığı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Şehirlerimiz Anadolu’dan şahlanacak

Yerel yönetim bakışı kolay yetişmiyor. İlk iki yılda büyük bir okulda öğrencilik yaptım. Belediyecilik özel bir alan, uzmanlık isteyen alan ve yetişmiş bir bakış açısı isteyen bir alan. ‘Yerelden evrensele gelecekten geleneğe’ eğitim seferberliğini, yerel akademiyi güçlü bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bilgi ve teknoloji çağında şehrimizin, akıllı şehir olabilmesi için 28 yerel belediyenin kullandığı bir teknolojik altyapı var, büyük bir tecrübeyle bu model inşa ediliyor. Gaziantep ile Şanlıurfa’nın, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın ele ele verip Çin’deki, Avrupa’daki, Amerika’daki bir belediyeyle yarışma durumunda olduğunu görüyoruz. Safları birleştirerek Dünyadaki yerel modeli hayata uygulamamız gerekiyor. Halka en yakın yöneticiler olarak sorunların ve ihtiyaçların birebir takipçisi olacağız. Ortada duran sorunların her bir başlığı için 24 Haziran’dan sonra hep birlikte tüm siyasi partilerimizle görüşerek, sorunları geride bırakacağız. Küresel bir güç olma noktasında 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine giderken şehirlerin Anadolu’nun şahlanışına hep birlikte şahitlik edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in birliğin başında daha büyük işlere imza atacağını belirtti.