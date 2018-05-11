Başkan Kılıç, Anneler Gününü kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında annelerin kutsal olduğunu ve haklarının hiç bir zaman ödenemeyeceğini belirtti. Başkan Kılıç’ın mesajında, "Peygamber Efendimizin (SAV) ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ Hadis-i Şerifi bulunmaktadır. Annelerimizin değerini ve kıymetini en iyi anlatan bu sözlerdir. Dünyanın en yüce görevini yerine getiren annelerimiz sevginin ve merhametin sembolüdürler. Onlara sevgimizi eksik etmemeli ve saygı göstermeliyiz. Bizleri dünyaya getiren, büyüten ve hiçbir zaman gölgesini üzerimizden eksik etmeyen annelerimiz başımızın tacıdır. Onlar ailemizin birliğimizin dirliğimizin teminatlarıdır. Hayatımızın her aşamasında desteklerine ihtiyaç duyduğumuz, yanlarında her zaman huzur bulduğumuz annelerimizin bizlere aşıladığı değerleri çocuklarımıza aktarabilmeliyiz. Annelerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak onlara hayırlı evlatlar olmak, vatana ve millete faydalı bireyler haline gelerek başarılara imza atmak bizlere düşen en önemli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutlayarak sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" denildi.