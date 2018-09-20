Başkan Kılıç, ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti

208-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Oğuzeli Kaymakam Vekili Eyup Gürdal Oğuzeli'nde bulunan okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerin yeni eğitim yılını kutladı.

Çocukların geleceğimizin teminatı olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bugünün minikleri, yarının büyükleri olacak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkanlar dahilinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, öğrencilere boyama seti ve Türk bayrağı hediye etti.

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz”

Okullara yapılan ziyarette Başkan Kılıç, “Öncelikle yeni eğitim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Belediye olarak eğitime önem veriyoruz. Bugünün minikleri, yarının büyükleri olacak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkanlar dahilinde elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan bir yatırımdır.Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızı aydınlık dolu yarınlara hazırlamak hepimizin en önemli görevi arasındadır. Bizlerde bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının bütün eğitimcilerimize ve çocuklarımıza başarılar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.