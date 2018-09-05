Başkan Kılıç’tan zabıtalara 192. yıl dönümü ziyareti

Kuruluş yıldönümü ve zabıta haftası etkinlikleri kapsamında Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek zabıta ekiplerini tebrik etti.

Zabıta Müdürlüğüne yaptığı ziyarette Başkan Kılıç, “Belediyelerin vatandaşa birebir temas ettiği nokta zabıtalarımızdır. Aynı zamanda zabıtalarımız ilçemizdeki genel düzen ve güveni korumakla yükümlü bir kolluk birimidir. Vatandaşımız için yaptığımız hizmetin güvenliğini sağlayan toplumda güvenlik şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan zabıta ekiplerimiz, belediyelerin olmazsa olmazları arasındadır. İlçemizin güvenliği ve huzurunu sağlamak için gece gündüz çalışan zabıta ekiplerimiz ile birlikte çok güzel işler gerçekleştirdik.Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırma noktasında daha çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftasını ayrı ayrı kutluyor, yapmış oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.