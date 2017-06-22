Başkan Köken’e yapılandırma yasası ziyareti

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, GAOSB’ ye yaptığı ziyarette, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken’e 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında mükelleflerin bilgilendirilmesi ve tanıtılması sürecinde göstermiş oldukları işbirliği ve desteklerden dolayı hazırlanan “Teşekkür Belgesi”’nin takdim ederek, 27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hakkında açıklamalarda bulundu.

Tekin, yapmış olduğu açıklamada, 7020 Sayılı Kanun ile mükelleflerimizin, kamuya olan borç yükünün azalacağını ve borçlarını taksitler halinde ödeyebileceklerini belirterek toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak ve mükelleflerimizin uygulamada herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı olarak hazır olduklarını dile getirdi.

Ödeme kolaylığı sağlanıyor

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, yeni Yapılandırma Kanunu ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlandığını belirterek ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizleri yerine daha düşük oranlı Yİ-ÜFE değişim oranları dikkate alınarak hesaplanacak tutarların tahsil edileceğini, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silineceğini, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise %50 oranında indirimli tahsil edileceğini belirtti.

Öte yandan yapılandırmadan faydalanan mükelleflerin borçlarını peşin olarak ödemeyi tercih etmesi halinde, Yİ-ÜFE değişim oranına göre hesaplanacak tutarın yarısından vazgeçilerek mükelleflere ayrıca bir indirim yapılacağını, taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ise çok düşük oranlarda hesaplanan katsayılarla 2 ayda bir ödemeli olarak 36 aya varan sürelerde ödenebilme imkânı sağlandığını ifade etti.

Kapsamlı bir yapılandırma

Tekin “vatandaşlarımız yeni yapılandırma kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek. 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre ödenebilecek. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu hükümlerinden faydalandırılamayacaktır. Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecektir’ dedi.

Son gün 30 haziran

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiğine dikkat çekerek bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, başvuru süresinde uzamanın söz konusu olmayacağının altını da özellikle çizdi.

Başvuruların bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabileceğini belirten Tekin, başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edileceğini, yapılandırılan tutarların 2 ayda bir ödenecek şekilde 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebileceğini ve peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerektiğini vurgulayarak. Bu sürede de herhangi bir uzamanın söz konusu olmayacağını da sözlerine ekledi.

İlk 2 taksit zamanında ödenmeli

Tekin, ’Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacaktır’ diye konuştu.

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’in bilgilendirmelerinin ardından, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken Vergisini düzenli olarak ödemiş her vatandaş için uygulanacak indirimden duydukları memnuniyeti dile getirerek,“Yıllardır uygulanan af ve cezalar vergisini düzenli ödeyen mükellefleri mağdur ediyordu. Vergisini Ödeyen vatandaş için getirilen indirim daha adaletli bir yaklaşımdır. Aynı zamanda bu uygulama vergisini düzenli ödemeyen mükelleflerin, vergilerini zamanında ödemelerine vesile olacaktır. Sonuç olarak vergisini veren vatandaşın da vergisini ödemeyenlere olan tepkisinin dineceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. Başkan Köken’ in Halil Tekin’e teşekkürleri ile ziyaret son buldu.