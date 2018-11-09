Başkan Özkeçeci'den 10 Kasım mesajı

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 10 Kasım nedeniyle yayımladığı anma mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yılında şükran, minnet ve saygıyla yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özkeçeci, mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yılında şükran, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyetini çağdaş dünyanın güçlü bir devleti olarak Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığı ile hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkeçeçi, Gazi Mustafa Kemal'in gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, daha ileriye taşımak, daha güçlü bir ülke haline getirmek için mücadeleyi her zaman sürdüreceklerini ifade etti.