Başkan Özkeçeci’den Gaziler Haftası kutlaması

Başkan Özkeçeci, açıklamasında 19 Eylül’ün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilişinin 96’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Gaziler Haftasını kutladı. Özkececi"Çanakkale’de, Dumlupınar’da; 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Ankara’da, İstanbul’da ve daha ülkemizin her bir toprak parçasının üzerinde askerimiz, polisimiz, vatandaşımız canından aziz gördüğü, bayrağını, geleceğini ve onurunu uğruna şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiştir. Bugün, ‘üç evladım olsun üçünü de vatana kurban olsun’ diyen şehit anası, ‘iki kolum ayağım da vatanıma feda olsun’ diye haykıran kahraman gazilerimiz oldukça milletin sırtı asla yere gelmeyecek, ülkemizin hızla ilerlediği hedeflerinde ayağına taş değmeyecektir. Bu ülkenin şehit kanıyla sulanmadığı toprağı, gazilerimizin ayak basmadığı taşı yoktur. Milletimizin haklı gurur kaynağı şehit ve gazilerimiz, bu ülkeyi ebediyen koruyup kollayacak olan manevi gücümüzdür. Milletin bağrından çıkan evlatlarından oluşan şanlı Türk ordusunun ve Polis Teşkilatı’mızın şerefli mensuplarının canını ortaya koyarcasına giriştiği ülkeyi koruma ve kollama mücadelesi; dünyanın hiçbir milletinde yoktur. Şehadete varamamasına üzülen, gazi olmasına takdir-i ilahi diyerek hayıflanan vatan evlatları varken, milletimize hangi çılgın zincir vurmaya kalkabilecektir" dedi.

Özkeçeci, Türk askeri, Türk polisi, Türk öğretmeni ve vatandaşların önünde saygıyla eğildiğini vurgulayarak, "Yüce Dinimiz, vatan sevgisini ’Vatan sevgisi, imandandır’ diyerek belirtmiştir. Savaşta ölenler şehit, savaştan sağ veya yaralı dönenler ise gazi ünvanı ile onurlandırılmıştır. Türk Milleti için bu iki kavram çok önemlidir. Manevi rütbelerin en yükseğidir. Gaziler haftasını kutladığımız bu günde, bütün değerlerini canından aziz bilerek şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış, Türk Askeri , Türk Polisi, Türk Öğretmeni ve vatandaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu duygularla, vefanın ve cesaretin timsali olan şehit ve gazilerimizin bu müstesna haftasını en kalbi duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.