Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 19:50

Başkan Özkeçeci’den Gaziler Haftası kutlaması

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitler ve Gaziler Haftasını kutladı.

Başkan Özkeçeci’den Gaziler Haftası kutlaması

18 Eylül 2017 19:50


Başkan Özkeçeci, açıklamasında 19 Eylül’ün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilişinin 96’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Gaziler Haftasını kutladı. Özkececi"Çanakkale’de, Dumlupınar’da; 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Ankara’da, İstanbul’da ve daha ülkemizin her bir toprak parçasının üzerinde askerimiz, polisimiz, vatandaşımız canından aziz gördüğü, bayrağını, geleceğini ve onurunu uğruna şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiştir. Bugün, ‘üç evladım olsun üçünü de vatana kurban olsun’ diyen şehit anası, ‘iki kolum ayağım da vatanıma feda olsun’ diye haykıran kahraman gazilerimiz oldukça milletin sırtı asla yere gelmeyecek, ülkemizin hızla ilerlediği hedeflerinde ayağına taş değmeyecektir. Bu ülkenin şehit kanıyla sulanmadığı toprağı, gazilerimizin ayak basmadığı taşı yoktur. Milletimizin haklı gurur kaynağı şehit ve gazilerimiz, bu ülkeyi ebediyen koruyup kollayacak olan manevi gücümüzdür. Milletin bağrından çıkan evlatlarından oluşan şanlı Türk ordusunun ve Polis Teşkilatı’mızın şerefli mensuplarının canını ortaya koyarcasına giriştiği ülkeyi koruma ve kollama mücadelesi; dünyanın hiçbir milletinde yoktur. Şehadete varamamasına üzülen, gazi olmasına takdir-i ilahi diyerek hayıflanan vatan evlatları varken, milletimize hangi çılgın zincir vurmaya kalkabilecektir" dedi.


Özkeçeci, Türk askeri, Türk polisi, Türk öğretmeni ve vatandaşların önünde saygıyla eğildiğini vurgulayarak, "Yüce Dinimiz, vatan sevgisini ’Vatan sevgisi, imandandır’ diyerek belirtmiştir. Savaşta ölenler şehit, savaştan sağ veya yaralı dönenler ise gazi ünvanı ile onurlandırılmıştır. Türk Milleti için bu iki kavram çok önemlidir. Manevi rütbelerin en yükseğidir. Gaziler haftasını kutladığımız bu günde, bütün değerlerini canından aziz bilerek şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış, Türk Askeri , Türk Polisi, Türk Öğretmeni ve vatandaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu duygularla, vefanın ve cesaretin timsali olan şehit ve gazilerimizin bu müstesna haftasını en kalbi duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç