Başkan Özkeçeci’den Zafer Bayramı kutlaması

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast etmek isteyen güçler daima devletimizi bütün azamet ve kudretiyle karşılarında bulacaktır" ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zaferi’nin önemine de dikkat çeken Özkeçeci, mesajının devamında "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığındaki ordularımızla kazandığımız, Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferinin 96’inci yıl dönümüdür. Gazi şehrimizde ve 81 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını gönülden kutluyorum. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda son devletimiz olan Cumhuriyetimizin de müjdecisidir. 30 Ağustos Zaferi, tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin gücünün ortaya koyulması bakımından da büyük anlam ifade etmektedir. Aziz milletimiz, imkansızlıklar içinde bulunsa da, milli ve manevi değerlerini canını ortaya koyarak korumasını bilmiş, inandığı yoldan asla dönmemiş, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Milletimizin aynı kararlılığı sergilemeye devam etmesi sayesinde bizler, artık her türlü vesayet zincirini kırmış olan, yarınlarından kaygı duymayan bir ülkede yaşamanın gururu içerisindeyiz. Demokratik, ekonomik, siyasi yönden Türkiye’yi daha da güçlendireceğiz. Yeni Türkiye vizyonumuzdaki hedefleri gerçekleştirmek, toplumsal refahı daha da artırmak, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha da yükseltmek suretiyle, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Büyük Türkiye hedefimize doğru milletçe yürüyoruz"

Özkeçeci’nin mesajında "Türkiye’yi kirli hesaplarla, şiddetle, terörle, tehditle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Her kayıt ve şartta bütün sorunlarımızın demokrasi ve hukuk zemininde çözülmesi için samimiyetle ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle Türkiye’yi 21. asrın güçlü, ileri devletlerinden biri haline getirmek için büyük emekler sarf ediyoruz. Bütün vatandaşlarını hukuk ve adaletle kucaklayan büyük Türkiye hedefimize doğru milletçe yürüyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle güçlendirerek milletimizin mutluluğunu artırmaya ve yaşadığımız arızi sorunları aşmaya bütün gücümüzle gayret gösterdiğimizden herkes emin olmalıdır. Bu inançla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin yiğit kahramanları ile bütün şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum" denildi.