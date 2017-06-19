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19 Haziran 2017 11:33

Başkan Şahin, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Şahin, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşuyor

19 Haziran 2017 11:33


Bu kapsamda Karkamış İlçesinde Büyükşehir Belediye Parkı’nda vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen Şahin, masaları tek tek gezerek onların ramazan ayını kutladı.


Programda ramazan ayı ve önemini anlatan Şahin, yaklaşık bin 250 kişiye verilen iftarda vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinledi. Öte yandan Oğuzeli ilçesinde de yaklaşık bin 500 kişiye verilen iftar programına katılan Fatma Şahin, burada da ilçe halkıyla yakından ilgilendi. Başkan Şahin, ramazan ayı boyunca iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek.


"Farklı noktalarda binlerce kişiye iftar"


Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesinin kentin farklı noktalarına kurduğu iftar çadırlarında binlerce vatandaş orucunu açıyor. Hijyenin ön planda tutularak hazırlandığı yemekler ve tatlıların ikram edildiği iftar çadırları ve aşevlerinde hergün yaklaşık 10 bin kişi ağırlanıyor. Beş ayrı noktada Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı, Şehreküstü İtfaiyesi içi, Kayaönü İtfaiyesi için, İstasyon Park ve Düztebe Hatice Karslıgil İlköğretim Okulu Bahçesi’nde kurulan iftar çadırlarının yanında mahalle, taşra ilçeleri ile aşevlerinde iftarlar veriliyor.Ramazan ayı boyunca devam edecek iftar programları kapsamında, 300 bin kişiye iftar hizmeti verilmesi hedefleniyor.


Bu arada şehit aileleri, gazi, öksüz, yetim, engelli ve yaşlılara yönelik iftar buluşmaları gerçekleştiriliyor.




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