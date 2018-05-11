Başkan Şahin’den Anneler Günü kutlaması

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Şahin, beslemeyi, sadakati, cesareti, büyütmeyi, sabır göstermeyi, hoşgörü ve sevgiyi tek bir çatı altında buluşturmayı karşılıksız başarabilen tek varlığın, anneler olduğunu belirtti. Şahin’in mesajında “Anneler, yarınlara yön verecek güçlü bireyleri yetiştirerek toplum mimarlığı yapıyorlar. Bizler için tüm zorluklara göğüs geren, bizlere iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Hayattaki en büyük destekçimiz olan annelerimizi üzmeyelim. Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır” ifadelerini kullandı. Annelerin, aşkın, hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansıması olduğuna yürekten inandığına vurgu yapan Şahin, bir anne ve annesine olan özlemini yüreğinde taşıyan birisi olarak, özel ve anlamlı günde sevgili annesinin şahsında, hayata gözlerini yummuş tüm anneleri rahmetle ve minnetle andığını da ifade etti. Annelere türküler yakan, şiirler yazan, cenneti onların ayakları altına serecek kadar anneliğe önem veren bir kültürden geldiklerini belirten Şahin, sevginin en büyüğü ve en vazgeçilmezinin anne sevgisi olduğuna dikkat çekti.

Bütün annelerin kutsal olduğunu, anneleri, mutlu ve huzurlu bir toplumun ilerleyip, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşabileceğini dile getiren Şahin’in mesajında, "Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ve yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, ‘vatan sağ olsun’ diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin, cefakar analarının da ellerinden öpüyor ve Anneler Günü’nü kutluyorum" denildi.