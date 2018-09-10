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Başkan Şahin'den Gastroantep festivali'ne davet

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şefin katılacağı 20-22 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek GastroAntep Festivali’ne meclis üyelerini davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 40 ülkeden dünyaca ünlü 41 şefin katılacağı 20-22 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek GastroAntep Festivali'ne meclis üyelerini davet etti.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eylül ayı toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Bileşimde, 35 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyon oy birliğiyle gönderildi, 5 madde ise gündeme alındı. Meclis üyelerine seslenen Başkan Fatma Şahin. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) “Kreatif Şehirler Ağına” dahil edilerek adını tüm Dünya'ya duyuran Gaziantep'in, gastronomi alanında elde ettiği unvanı, uluslararası bir festivalle taçlandırılacağını bildirdi, 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek GastroAntep Festivali'ne tüm meclis üyelerini davet etti. Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV)'in ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Türk Hava Yolları (THY) çok sayıda kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleşecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali'nin yerli yabancı yüzlerce profesyonelle gezgini ağırlayacağını kaydetti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep Festivali'nde birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir kortejin kurulacağını bildirdi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 15.00'da toplanmak üzere dağıldı.

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