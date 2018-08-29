Başkan Tahmazoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kutlama mesajında, "30 Ağustos Zaferi ile milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan 96 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, ecdadımızın sarsılmaz inancıyla karşılaşmış, vatanın müdafaası ve hürriyeti için gözünü kırpmadan savaşan, canını ve malını ortaya koyan ecdadımızın yıkılmayacağını anlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun kahraman milletimizin olağanüstü mücadelesi ile büyük bir zafer kazanıldığına dikkat çektiği mesajında, "30 Ağustos Zaferiyle milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana bir kez daha göstermiştir. Bu zafer, kahraman milletimizin yediden yetmişine, kadınından erkeğine, malından canına tüm varlığını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlığın bedelini ödediğinin simgesi olmuş ve tarihteki şerefli yerini almıştır. Bu duygularla, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" denildi.