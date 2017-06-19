Başkan Tahmazoğlu, 70 bininci bebeği ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, en önemli projelerinden birisi olan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi dahilinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Mehmet Tahmazoğlu 70 bininci Hoş Geldin Bebek’ ziyaretini yeni doğan Ertuğrul Eymen isimli bebeklerinin mutluluğunu yaşayan Feride ve Ömer Gözükara çiftine gerçekleştirdi.

Proje 2011 yılında başladı

Şahinbey Belediyesi, 2011 yılı içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde doğan tüm bebekler ziyaret ediliyor. İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu 3 ekiple ziyaretler gerçekleştirilirken, günlük ortalama 80 bebek ve ailesi ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ayrıca ailelere bebek battaniyesi, ateş ölçer, anne çantası ve bebek yatağı hediye ediliyor. Şahinbey Belediyesi, bu güne kadar ilçe sınırları içinde dünyaya gelen 70 bininci bebeğe ‘hoş geldin’ diyerek anne-babaların mutluluğuna ortak oldu.

Şahinbey Belediyesi, son ziyaretini İstiklal Mahallesi’nde ikamet eden Feride ve Ömer Gözükara çiftinin evine gerçekleştirdi. Başkan Tahmazoğlu, Ertuğrul Eğmen isimli bebeğe ‘hoş geldin’ derken, anne ve babasını da tebrik etti. Ziyarette açıklamada bulunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyemizin başlattığı Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında bugün 70.000’ninci bebeği ziyaret ediyoruz. Anne ve babayı tebrik ediyorum. Ertuğrul Eymen ikinci çocukları ilk çocukları Duygu ismindeki kızımız rabim iki çocuğumuzu da iki cihanda mesut bahtiyar eylesin. Hoş geldin Bebek Projemiz büyük bir başarı ile devam ediyor. Bu proje sadece evlerinde ziyaret değil aynı zamanda ebemizin anneleri bilgilendirme bilinçlendirme çalışması. Bebeklerin sağlıklı yetişmesi için bebeklerin aşısı, anne sütünün önemi, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken huşular anlatılarak anne bilgilendiriliyor. Bunun dışında Şahinbey Belediyesi olarak da bebeklerimize hediyelerimiz oluyor. Her bebeğimiz için battaniye, annelerin kullanacağı çanta, bebe seti ve ateş ölçer veriyoruz. Ben yeni doğan Ertuğrul Eymen bebeğe sağlıklı sıhhatli ömürler diliyorum” dedi

"Bilmediklerimizi öğrendik"

Ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden anne Feride Gözükara ise yaşadığı duyguyu ise şöyle aktardı:

"Allah, herkese nasip eylesin. Çocuk, insanın hayatını değiştiriyor, hayatını şekillendiriyor. Çocuk, hayata ve eşine daha başka gözlerle bakmasını sağlıyor. Şahinbey Belediyesinden gelen ekipler bana bebeğin bakımı ile ilgili bilgiler verdiler. Bilmediğimiz şeyleri de öğrenmiş olduk.”