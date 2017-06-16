Başkan Tahmazoğlu Babalar günün kutladı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatan birliği ve beraberliği için şehit olan evlatların babaların ellerinden gururla öptüğünü belirterek “Babalarımızın, toplumu var eden aile yapısının temel direği olduğunu ve sadece bu gün değil, her gün yüreği hoş tutulması gereken fedakarlık timsalidir. Paylaşma, adalet, güven, sorumluluk, otorite gibi beşeri değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici olan, çalışan, üreten, alın teri döken babalar, aynı zamanda şefkat ve korumayı da temsil eder. Babalarımız, her türlü fedakârlığı üstlenip, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak özveriyle çaba harcamaktadırlar. Gelecek nesillerin; kültürlü, bilinçli, öz değerlerine sahip bir aile yapısında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması babalarımıza düşen büyük bir görevdir. Yüreği sevgi ve şefkat dolu olduğundan hiçbir maddi sorumluluktan kaçınmayan ve çocukları için gayretleri bitmeyen, onur abideleridir” ifadelerini kullandı.