Başkan Tahmazoğlu, basın mensuplarıyla iftarını açtı

Her gün binlerce vatandaşın iftarını açtığı Şehreküstü Konakları ve Şıh Meydanı’nda basın mensupları ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, basın mensuplarıyla iftar öncesinde sohbet ederek gündemi değerlendirdi.

“Kapımız herkese açık”

Gaziantep’te yerel ve ulusal basın mensuplarının katıldığı iftar programında açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, “Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan bir aydayız. Rahmet bereket ve yardımlaşma ayındayız. Biz de Ramazan ayı boyunca burada her gün 4 bin kişiye iftar veriyoruz. Kapımız herkese açık. Değişik mahallelerden, değişik meslek gruplarından vatandaşlarımız buraya geliyorlar. Hatta Suriyeli misafirlerimizden gelenler var. Burada hep birlikte iftar yapıyoruz. Şahinbey Belediyemizin aş evinde ve mutfağında pişen yemekleri vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Bu ramazanın kardeşlik ruhu ,manası ve birlikteliği burada tezahür ediyor. Ayrıca bu bölgede yaklaşık 12 kilometre sokak sağlıklaştırma yaptık ve tarihi dokuyu gün yüzüne çıkardık. Bu tarihi doku içerisindeki bu iftar insanlara daha fazla huzur veriyor. Burada eski ramazan günlerini hep birlikte yaşıyoruz. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Ben tüm Müslümanların bayramını şimdiden kutluyorum. İnşallah tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzur hakim olur” diye konuştu