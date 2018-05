Başkan Tahmazoğlu: hepimiz engelli adayıyız

Hayatı paylaşmaya engel yok" dedi.

Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede 10-16 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen Engelliler Haftası vesilesiyle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarafından yazılı bir mesaj yayımlandı.

Türkiye’de son yıllarda engelliler adına önemli gelişmeler kaydedildiğini ve bir farkındalık oluştuğunu ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri, sosyal devleti işletmenin ötesinde, tüm kesimleri kucaklama, tüm kesimlere adil ve eşit hizmet sunma anlayışıyla hareket ederek hizmetlerimize devam ediyoruz. Toplumda, özellikle geçmiş yıllarda engelliler çok zor şartlar altında yaşıyorlardı. Bir gün her sağlıklı kişinin de engelli duruma düşebileceğini unutmaması gerekir. Hükümetimiz döneminde sosyal haklar açısından aşılan mesafe sonrasında özellikle engelli bireyler önemli kazanımlar elde etti. Engelli bireylerin kamuda istihdamı, evde bakım hizmetleri, sosyal haklara verilebilecek önemli örnekler arasındadır. Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, Engelliler Haftasını kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duyguları içerisinde muhabbetle kucaklıyorum" dedi.

Engelsiz bir Şahinbey

Yerel yönetimler anlamında da engelli vatandaşların rahat yaşaması için sosyal belediyeciliğin getirdiği sorumlulukları yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Yaptığımız her uygulamada ve tasarladığımız her projede engelli vatandaşlarımızın rahatını düşünüyor ve adımlarımızı onlara göre atıyoruz. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz her projede engelli bireylerimizi göz önünde bulunduracağız. Ayrıca özellikle bedensel engeli olan vatandaşlarımızın kullanması için tekerlekli sandalye temin etmeye devam ediyoruz. Bu şekilde, Şahinbey İlçesi sınırları içerisinde yaşayan herhangi bir engelli vatandaşın daha huzurlu yaşayabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirterek, bu haftanın engelli vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelliler için hayatı kolaylaştırıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2009 yılından bu yana engelli vatandaşlara 9 yıl içerisinde bin 828 adet akülü, manuel ve spastik manuel araç hediye etti. Engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmeleri için 4 farklı noktada akülü araç şarj dolum istasyonu konuldu. Ayrıca Ortopedik, İşitme ve Görme engelli başta olmak üzere maddi durumu yetersiz tüm engelli vatandaşlara medikal malzeme desteğinde bulunuldu. Yine engelli vatandaşlarımız için 78 adet işitme cihazı ve 200 görme engelli vatandaşımıza beyaz baston hediye edildi. Engelli ve yatalak hastalara 19 bin 548 paket hasta bezi verildi. Engellilerin parklarda rahatça hareket edip spor yapabilmeleri için özel tasarlanmış kondisyon aletleri ve engelli çocuklar için özel tasarlanmış engelli oyun aletlerinin bulunduğu 2 adet park yapılarak engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Akkent Spor Köyü Kapalı Yüzme Havuzu içerisinde engellilerin kullanımına yönelik özel dizayn edilmiş Engelli yüzme havuzunun yaparak engellilerin realitesinde ve spor yapmalarında destek sağlandı. Engellileri evden çıkarıp sosyalleştirmek için kurulan Ampute Futbol Takımı Milli Takımda ve Ampute Süper Lig’inde elde ettiği başarılarla Türkiye ve Dünya’ya ismini duyurdu.