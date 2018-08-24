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24 Ağustos 2018 12:57

Başkan Tahmazoğlu Kurban kesim yerlerini inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerinde inceleme yaparak, kesim yerlerindeki vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Tahmazoğlu Kurban kesim yerlerini inceledi

24 Ağustos 2018 12:57


Bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Camii’nde vatandaşlar ile birlikte kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra başkan yardımcıları ile birlikte Karataş ve Deniz Semt Pazarlarını ziyaret ederek burada kurban kesmek için bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.


"Gerekli tedbirleri aldık"


Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Bayram Namazımızı kıldıktan sonra Şahinbey Belediyemiz tarafından hazırlanan kurban kesim yerlerini geziyoruz. İlçemizin 93 farklı noktasında kesim yerleri kurduk ve belediyemizin 15 Pazar yerlerinde kesimler yapıldı. Vatandaşlarımızın Kurban ibadetini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için Şahinbey Belediyemiz tarafından her türlü tedbirler alındı. Belediyemize bağlı Temizlik İşleri, Kültür Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerimizin tamamı kesimlere yardımcı oluyor. Kesim yerlerinde vatandaşlarımıza poşet dağıtımının yanı sıra çay ikramında da bulunduk. Bayramın son gününe kadar da vatandaşlarımızın rahatı için alanda olmaya devam edeceğiz” dedi.




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