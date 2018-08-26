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26 Ağustos 2018 17:43

Başkan Tahmazoğlu Malazgirt Zaferi’nin 47. yıl dönümü kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt Zaferi’nin Anadolu’da köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu ifade etti.

Başkan Tahmazoğlu Malazgirt Zaferi’nin 47. yıl dönümü kutlaması

26 Ağustos 2018 17:43


Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleşen kutlamalara katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malazgirt Zaferi’nin 947. Yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "26 Ağustos 1071’de yakılan ateş, 2071’e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Malazgirt Zaferi, sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını değiştirdi. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun göstergesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak, bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve devletimizin bekasını korumak öncelikli vazifemizdir. Anadolu’yu ebedi yurt edinmiş milletimizin hürriyetini, devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldırmak isteyen her türlü şer odağına karşı hepimiz son derece dikkatli ve basiretli olmalıyız. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünü kutluyor, başta büyük komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklali için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.




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