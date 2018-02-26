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26 Şubat 2018 14:56

Başkan Tahmazoğlu, Mehmetçiği yalnız bırakmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit ailelerini ve gazileri olduğu gibi TSK’nın güvenlik güçlerini de yalnız bırakmadı.

Başkan Tahmazoğlu, Mehmetçiği yalnız bırakmadı

26 Şubat 2018 14:56


Afrin bölgesinin teröristlerden arındırılmasına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılacak olan Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucuları için İslahiye ilçesinde bulunan Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerlerin morallerinin yerinde olduğunu belirtti.


"Dualarımız onlarla"


Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “İslahiye’de bulunan kampa gelerek, Afrin’e gidecek olan asker, polis ve komandolarımız ile bir araya geldik. Onlarla beraber sohbet edip, yemek yedik. Hepsinin de morali oldukça yerindeydi. Vatan savunması için aşk ve şevkle hepsi göreve hazır bir şekilde bekliyor. Allah onların tırnağına taş değirmesin, inşallah sağ salim gidip dönerler. Dualarımız onlarla birlikte olacak ” dedi.




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