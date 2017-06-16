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16 Haziran 2017 14:38

Başkan tahmazoğlu, obezite hastası Açıkgöz’ü ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Üçoklar Mahallesi’nde ikamet eden obezite hastası Kiraz Açıkgöz’ü ziyaret etti.

Başkan tahmazoğlu, obezite hastası Açıkgöz’ü ziyaret etti

16 Haziran 2017 14:38


Yürümekte güçlük çeken ve obezite hastası olan Kiraz Açıkgöz’ü oturduğu mahallede ziyaret ederek, hem komşularıyla hem de kendisiyle sohbet etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde aile ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Her gün yaptığımız aile ziyaretlerimizi Üçoklar Mahallesi’nde gerçekleştirdik. Burada obezite rahatsızlığı bulunan Kiraz Açıkgöz Ablamızı da ziyaret ettik. Kendisine acil şifalar diliyorum. Rabbim inşallah kendisini sağlığına kavuştursun. Amacımız Mahallelerdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onlarla hasbihâl etmek varsa dertlerini dinlemek. Ramazan Ayı yardımlaşma birlik, beraberlik, kardeşlik ve Kuran ayı. Aynı zamanda Kadir gecemiz ve mübarek Ramazan Bayramımızda yaklaşıyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla mümkün olduğu kadar bir arada olmaya çalışıyoruz" dedi.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaret ettiği Kiraz Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah başkanımızdan razı olsun. Bizi ziyaret ederek, sohbet edip tavsiyelerde bulundu. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.




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