Başkan Tahmazoğlu, personelleriyle bayramlaştı

Millet olarak sevinç ve mutluluğun doruk noktaya ulaştığı mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmış olmanın engin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, çalışmalarından dolayı personellere teşekkür etti. Başkan Tahmazoğlu Şahinbey Belediyesi olarak, millete hizmet için çalıştıklarını ifade ederek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna geldik. Rabbim tutuğumuz oruçları ve hayırları kabul eylesin. Ramazan ayı boyunca hep beraber yoğun bir mesai geçirdik. Sahura kadar ve sabaha kadar çalışan arkadaşlarımız oldu. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle Şehreküstü Konaklarımızda her gün 4000-4500 kişiye iftar verildi. Oldukça zor bir organizasyon olmasına rağmen başarılı bir şekilde tamamladık. Güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. Taşerondan kadroya geçen arkadaşlara 875 TL promosyon ve bin TL Bayram harçlığı paralarını hesaplarına yatırdık. Dünya genelinde baktığımızda savaşlar ve ekonomik krizler var. Türkiye bu açıdan baktığımızda cennet bir dönem yaşıyor. Ülkemizde huzur var, dışarı çıkıp dolaşabiliyoruz. Ülkemiz büyümeye devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizin yaptığı işten gururlanarak, çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar Allah hepinizden razı olsun, çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmamızı nasip eylesin" dedi.