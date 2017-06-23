Başkan Tahmazoğlu sayesinde hemşehrisi ile görüştü

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri ile birlikte Fırat Mahallesinde oturan Asiye Kanalka’yı ziyaret etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Asiye Kanalka’yı, hemşehrisi olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel ile telefonda görüştürdü.

Başkanımız bizi gururlandırıyor

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel telefon görüşmesinde Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na destek vererek, “Mehmet kardeşimiz çok değerli bir insan yaptığı hizmetlerle bizleri gururlandırıyor” dedi.

Allah sizden razı olsun

Eşi ceza evinde olan Asiye Kanalka, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı oldukça memnun olduğunu belirterek, “Sayın vekilim Allah sizden ve başkanımdan razı olsun. Sizlerin her zaman desteğini yanımızda hissettik” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu evin çocuklarına ve mahalledeki çocuklara oyuncak dağıttı.