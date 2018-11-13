Başkan Tahmazoğlu, taksicilik yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan ile birlikte Cumhuriyet Taksi Durağı'nda taksicilerle bir araya geldikten sonra taksicilik yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

Sabah saatinde Cumhuriyet Taksi Durağı'nı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, taksicilik yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Şahinbey İlçesi'nde birçok önemli projeye imza atan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara sürpriz yaparak taksi şoförü oldu. Tahmazoğlu'nun kullandığı taksiye binen yolcular karşılarında Şahinbey Belediye Başkanı'nı görünce çok şaşırdılar. Yolculuk esnasında vatandaşlarla sohbet eden Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu projelerle ilgili vatandaşlarla istişarede bulundu.

“Vatandaşlarımızı dinledik”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de vatandaşlara taksicilikte hizmet ederek onlarla sohbet etti. Tahmazoğlu, vatandaşın ilgisinin ve düşüncelerinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Güne Cumhuriyet Taksi Durağı'nda başladık. Cumhuriyet Taksi Durağına giderek taksicilerimizle sohbet ettikten sonra, vatandaşlarımızı işlerine ve gidecekleri yere bırakmak üzere yola çıktık. Taksimize binen vatandaşlarımızı gidecekleri yerlere bırakırken, hasbihal edip, onların nabzını tuttuk. Çok güzel oldu. Vatandaşlarımız da takside beni görünce şaşırdı. Onların bizlere iletmek istedikleri hususları da kendilerinin ağzından dinlemiş olduk” dedi.

Vatandaşlar şaşırdı

Tahmazoğlu vatandaşların kendisini takside ilk etapta tanımadığını belirterek, “Belediye başkanını taksi şoförlüğü yaparken görmedikleri için şaşırıyorlar. Hatta kırmızı ışıkta beklerken, araç içerisindeki vatandaşlarla da selamlaşıp kısa süreli görüştük. Onlar da şaşırdılar. Belediye Başkanının vatandaşın içinde olup onları dinlemesi vatandaşın hoşuna gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız bizim her zaman yanımızda”

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan, Mehmet Tahmazoğlu'nun sıklıkla taksi duraklarını ziyaret ettiğini belirterek, “Başkanımız sağol olsun taksicilerimizi sıklıkla ziyarete giderek onları dinliyor. Daha önce yapmış olduğu gibi bu defada Cumhuriyet Taksi Durağı'nı ziyaret ettikten sonra, vatandaşlarımızı durağımızın taksisiyle gidecekleri yerlere götürdü. Güzel bir uygulama. Böylece vatandaşlarla iç içe oluyorsunuz. Başkanımızdan bizler memnunuz, şimdiye kadar hiçbir isteğimizi geri çevirmedi” şeklinde konuştu.

“Görevinde başarılar dileriz”

Cumhuriyet Taksi Durağı şoförleri Tahmazoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Güne Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile başladık. Durağımızı ziyaretinden oldukça memnun olduk. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Allah kendisinden razı olsun”

Mehmet Tahmazoğlu'nun kullandığı taksiyle yolculuk eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, “Bizim için oldukça sürpriz oldu. Taksiye ilk bindiğimizde fark etmemiştik ama takside başkanımızı görünce şaşırdık. Güzel bir anı oldu. Allah kendisinden razı olsun. Biz kendisinin hizmetlerinden memnunuz” diye konuştu.