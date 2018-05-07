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07 Mayıs 2018 16:19

Başkan Tahmazoğlu, Vakıflar Haftasını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vakıflar Haftasını kutlayarak, "Tarihi ve kültürel değerler bir toplumun en büyük miraslarının başında gelir” dedi.

Başkan Tahmazoğlu, Vakıflar Haftasını kutladı

07 Mayıs 2018 16:19


Vakıf kültürünün sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerini gösterdiğini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Sosyal devlet anlayışımızın en önemli unsurlarından olan vakıflarımız, toplumumuzda birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, şefkat ve dayanışmanın tesis edilmesi hususunda ecdadımızın bize bıraktığı en değerli miraslardandır. Vakıf, Allah rızası kazanmak dışında hiçbir karşılık beklemeden elindekini ihtiyaç sahibi ile paylaşmaktır. Vakıf olgusu topraklarımızda Selçuklu dönemin de yaygınlaşmış, Osmanlı Devleti döneminde ise kurumsallaşarak adeta bir medeniyet haline dönüşmüştür. Osmanlı döneminde iç ve dış güvenlik hizmetleri ile adalet hizmetleri dışındaki hemen her alanda vakıflar önem arz etmiştir. Gücünü; inancından, insana verdiği değerden, koru ve yaşat düsturundan anlayışla, Vakıf ruhunu asırlar ötesinden alarak, asırlar sonrasına taşımak milli bir sorumluluktur" dedi.




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