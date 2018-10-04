Başkan Tahmazoğlu : “Vatandaşların hakkını koruyacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında vatandaşlara alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin çağrısının ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da zabıta ekipleriTicaret Bakanlığıve gıda mühendisleri ile birlikte marketleri denetledi.Markette ürünlerin fiyatlarını ve etiketlerini kontrol eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ekmek reyonuna uğrayıp ekmeklerin gramajlarını kontrol etti.

Hileli satışın önüne geçeceğiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların mağdur edilmemesi için bu tür denetimlerin devam edeceğine vurgu yaparak, "Bugün Ticaret İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi arasında fiyat denetimleri ve tüketici haklarının korunmasıyla ilgili bir çalışma yaptık. Amacımız son zamanlarda piyasada yaşanan fahiş fiyatla ürün satma ve benzeri olaylarının önüne geçmek. Bu denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Buradaki amacımız düzgün çalışan iş yerlerine herhangi bir işlem yapmak değil, bu konuda tüketiciyi yanıltan, aldatmaya yönelik çalışma yapan iş yerlerine gerekli yasal işlemleri uygulamaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin haklarını korumayı da amaçlıyoruz. Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ile yaptığımız bir protokolle Şahinbey Belediyesi bünyesinde Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü Tüketici Haklarını Koruma Masası kurduk. Bu yönde gelen şikayetleri burada hızlı bir şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.