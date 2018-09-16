Başkan Tahmazoğlu, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesajında,"Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizin ve onları vatan, millet, bayrak aşkıyla yetiştirirken müspet ilmi de öğreten saygıdeğer öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ilk öğretmenleri olan değerli velilerimizin yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Her zaman öğrencilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. Tahmazoğlu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında da okulların eksikliklerinin giderilmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında tüm imkanların seferber edileceğini de vurgulayarak, "Öğrencilerimiz yaz tatilinin ardından ders başı yapıyor. Bu genç beyinler Türkiye'mizin geleceğidir. Kendimize, ailemize, çevremize, milletimize ve insanlığa yararlı olmak okuma, yazma ve öğrenmekle başlar. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılmaktadır. Şahinbey Belediyesi olarak eğitime destek olmak adına birçok çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda; 4 modern okul yaprak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Başarıyı ödüllendirmek ve teşvik etmek adına öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik. Temizlik kampanyası kapsamında Şahinbey bölgemizdeki okullarımızı ziyaret ederek, ihtiyaç duyulan gerekli malzemeleri temin edip okulların fiziki bakım ve onarımlarını yaptık. Öğrencilerimize futbol, basketbol, voleybol topunun yanı sıra spor ayakkabısı eşofman, forma ve tişört hediye ettik. Ayrıca aylık ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Öğrencilerimize kitaplar dağıtıp onları sınava tabi tutarak dereceye girenlere çeşitli hediyeler veriyoruz. Öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.