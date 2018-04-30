Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 15:38

Başkan Tahmazoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Tüm İşçi Kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Yürekten Kutluyorum" dedi.

Başkan Tahmazoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

30 Nisan 2018 15:38


Başkanı Tahmazoğlu mesajında, “Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye’nin daha kalkınmış, daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Bizde sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar, de ayrı çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Başta İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere işçilerin hak arayışları konusundaki girişimlerine ve sendikal faaliyetlerine hep destek olduk. Bundan sonra da aynı ilkelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle işçinin, emekçinin ve alın terinin bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç