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30 Nisan 2018 09:23

Başkan Tahmazoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili için yayımladığı mesajda "Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmazoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı

30 Nisan 2018 09:23


Tahmazoğlu, mesajında "Berat Kandili mübarek Ramazan Ayını müjdeleyen bir gündür. Mübarek gün ve geceler günahlardan ve olumsuzluklardan kurtuluş için bir vesile olarak görülmelidir. Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Berat Kandilinde yapılan dua ve iyiliklerin önemi büyüktür. Böyle mübarek gecelerin manevi havası içerisinde birbirimize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmalı, dargınlık ve kırgınlıklara son verip nefretin yerine sevgiyi kucaklayarak kırık kalpleri onarmalıyız. Bu mübarek gecelerde kendimize ve tüm insanlığa dua edelim. Bu vesile ile Berat kandilinizi kutluyor. Memleketimize, İslam alemine huzur getirmesini, Milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.




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