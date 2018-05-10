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10 Mayıs 2018 16:39

Başkan Tahmazoğlu’ndan Çanakkale çağrısı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale’ye gidecek olan öğrencileri bilgilendirme toplantısında, "Çanakkale ruhunu hissetmelisiniz" dedi.

Başkan Tahmazoğlu’ndan Çanakkale çağrısı

10 Mayıs 2018 16:39


Çanakkale’nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı 101. 102. ve 103. yıllarında devam ettirdiği “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” projesinde Çanakkale’ye gidecek olan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun katıldığı toplantıda bilgilendirildi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Büyük bir destan


Bilgilendirme toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale’de Dünyanın gıpta ile baktığı büyük bir destan yattığını belirterek, "Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. 103 yıl önce ecdadımız 253.000 şehit vererek, büyük bir destan yazmıştır. 7 düvele karşı imkansızlıklara meydan okuyarak, Çanakkale Geçilmez destanını yazan bir ecdadın torunlarıyız. O kadar imkansızlıklar içerisinde ‘İman varsa imkanda vardır’ sözünü hayata geçirerek, düşmanlara karşı hayatlarını ortaya koydular ve bu vatan topraklarını düşmana çiğnetmediler. Çanakkale bizim ve ülkemiz için çok önemli. 103 yıl önce orada yaşanan bir destan var. Çanakkale’de 253 bin şehit verdik. Bu şehitlerin birçoğu sizin yaşınızdan daha küçüktü. Bu nedenle Çanakkale’ye gidip bu vatan toprakları nasıl kazanılmış, ne mücadeleler verilmiş, o kan kırmızı toprağı yerinde görmek ve o maneviyatı yerinde yaşamak çok önemli. Orayı gördükten sonra hayatınızda önemli değişiklikler olacağına inanıyorum. Bu nedenle, bu seferleri düzenliyoruz” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından her okuldan bir öğrenciyi yanına alarak Çanakkale ile ilgili fikirlerini alan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra öğrencilerle birlikte ‘Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı’ türküsünü de söyledi.




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