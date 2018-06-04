Başkan Tahmazoğlu’ndan dünya çevre günü mesajı

Bu nedenle çevremizi korumak, kollamak ve güzelleştirmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1972 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Çevre Konferansı’nda alınan karar gereği 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, doğal çevrenin kirlenmesinin evrensel bir sorun olduğunu söyledi.

“Çevremizi korumalıyız”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çevrenin korunması anlamında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “Yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak bizlerin en asli görevidir. Unutulmamalıdır ki, biz doğayı koruduğumuz sürece, doğa da bizi korur. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşmektedir. Çevre kirliğine yol açacak davranışlardan uzak durmalıyız. Çünkü dengesini bozduğumuz, kirlettiğimiz çevre, bizim sağlığımızı etkiler. Çevreyi koruyup kolladığımız gibi, çevreyi kirletenleri de uyarmak, insani bir görevdir. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer" diye konuştu.

“Geri dönüştürüyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliği ve geri dönüşümle ilgili olarak, önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, “2016 yılının Mart ayında Şahinbey İlçemizde başlamış olduğumuz projemiz ve sizlere daha temiz bir gelecek sunmak için geri dönüştürüyoruz sloganımız tüm hızıyla devam etmektedir. Büyük bir hızla artan ilçe nüfusumuz, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin giderek artması ve buna bağlı olarak doğal kaynakların hızla tükenmesi geri kazanım ve çevre konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. Sağlıklı yaşam ve doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde korunması için atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıklarının oluştukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.

411 bin 658 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan geri dönüşüm eğitimleri kapsamında Şahinbey İlçesinde bulunan okullara giderek doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşümü öğrencilere anlatıldı. 2016 Mart ayında Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan geri dönüşüm projeleriyle toplamda 57 bin 405 ton karışık ambalaj atığı toplanırken, bu malzemenin 30 bin 150 tonunu plastik, 24 bin 215 tonunu karton, 281 tonunu cam ve 2 bin 800 tonunu metal malzeme oluşturdu. Toplanan kağıt atıkların geri dönüşümü ile 411 bin 658 adet ağacın kesilmesi önlenirken, bu kağıtların geri dönüşümde kullanılması ile 99.3 milyon kwh enerji tasarrufu sağlandı. Atık kağıtların ham madde olarak kullanılması ile de 775 bin metreküp su tasarrufu sağlanmış olurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlar sayesinde 29.7 milyon kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacı karşılandı. Aynı zamanda 9.3 milyon kg CO doğadan temizlenmiş oldu. Toplanan cam şişelerin geri dönüşümüyle ise 28 bin 116 litre petrol tasarrufu sağlandı.

Plastik atıkların tekrar kullanılmasıyla da 422 milyon KWH enerji tasarrufu sağlandı.