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03 Aralık 2017 15:40

Başkan Tahmazoğlu’ndan Engelliler Günü mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Başkan Tahmazoğlu’ndan Engelliler Günü mesajı

03 Aralık 2017 15:40


Başkan Mehmet Tahmazoğlu Engelliler Günü için yayınladığı mesajda hiç kimsenin 1 dakika sonrasının bile garantisi olmadığını hatırlattı. Başkan Tahmazoğlu, herkesin bir engelli adayı olabileceğine dikkati çektiği mesajında, "Kimse engelli olmayı istemez. Kim gözünün görmemesini, kulağının duymamasını ister, insanlar herhangi bir uzvunun eksik olmasını düşünmek bile istemez. Hiç kimse 1 dakika sonra neler olacağını bilemez. Herkes bir engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için bizde Şahinbey Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızı seferber ederek destek olmaya çalışıyoruz. Onların yalnızca yılın bir gününde değil 365 gününde yanındayız ve onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz” ifadesini kullandı. Belediye olarak üstlerine düşen görevleri yaptıklarını belirten Başkan Tahmazoğlu “Şahinbey Belediyesi olarak her zaman bütün bireylerimizin yanındayız. Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yaşayan bütün insanlarımızı ayırmadan, ötekileştirmeden destekliyoruz. Parolamız sevgi olduğu zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur, sevginin olduğu yerde saygı olur, saygının olduğu yerde hoşgörü olur, hoşgörünün olduğu yerde bütün insanların yüzünden tebessüm eksik olmaz. Önemli olan beyinlerin engelli olmamasıdır. Bütün engellilerin Engelliler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.




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