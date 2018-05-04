Başkan Tahmazoğlu’ndan Hıdrellez kutlaması

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hıdırellez Kültür Bayramı kutlamaları vesilesiyle mesaj yayımlayardak, "Türk dünyasında hıdırellez olarak bilinen inanca göre, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları, yani baharın gelişini müjdeleyen günü kutluyoruz. Tüm halkımızın, baharın gelişini ifade eden Hıdrellez Bahar Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Tahmazoğlu, kültürü oluşturan örf, adet ve geleneklerin hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu, bu değerlerin birlik ve beraberliğe güç kattığını vurgulayarak, hıdrellezin gelişiyle insanlar arasındaki birlik, beraberlik duygusunun dayanışmaya dönüştüğünü kaydetti. Tarih boyunca doğayla uyumlu bir şekilde iç içe bir hayat süren milletin kültürel zenginliğini özüne uygun olarak koruduğunu ve kuşaktan kuşağa aktarıldığına dikkat çekerek Tahmazoğlu, “Hıdrellez bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yeni umutlarla, coşku içerisinde kutlanacaktır. Birlik ve beraberliğe vesile olması dileğimle, tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.