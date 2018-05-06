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06 Mayıs 2018 17:51

Bataklığa saplanan çocuğa ipli kurtarma operasyonu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arkadaşları ile gölete yüzmeye giren Suriye uyruklu bir çocuk bataklığa saplandı.

Bataklığa saplanan çocuğa ipli kurtarma operasyonu

06 Mayıs 2018 17:51

Sarkıtılan ipe bağlanan çocuk, arkadaşlarının da yardımıyla sudan çıkarıldı. Hastaneye götürülen çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.


Nurdağı ilçesi Arslanlı Mahallesi’nde bulunan ve sonradan oluşan gölete 3 arkadaşı ile yüzmeye giren 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hasan Necar, girdiği gölette bataklığa saplandı. Arkadaşlarının bağırması üzerine olay yerine koşan vatandaşlar, vakit kaybetmeden kurtarma operasyonu başlattı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede vatandaşlar, buldukları ipi gölete sarkıttı. Baygın ve bataklığa saplanmış haldeki Necar, suya giren arkadaşları tarafından sarkıtılan ipe bağlandı. İp ile çekilen ve sudaki arkadaşlarının yardımıyla bataklıktan kurtarılan Necar’a bir süre olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yeniden yaşama döndürülmeye çalışılan Necar, ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Durumu ağır olan Necar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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