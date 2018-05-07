Bayat ekmekten iştah kabartan tarifler

Türkiye’de günlük üretilen ortalama 120 milyon adet ekmeğin yaklaşık 12 milyon adetinin çöpe gitmesi üzerine Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından bayat ekmek ile yapılabilecek, yemek, pasta ve tatlılar bir kitapta toplandı. Parasal boyutu yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolara tekabül eden israfın önlenmesi amacıyla hazırlanan kitaptaki tarifler, iştahları kabartıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun vatandaşlara hitaben yazısı ile başlayah kitapta, ekmeğin önemi, israf ve saklama yöntemleri gibi bilgiler de yer aldı. Ana yemeklerde bayat ekmek ile yapılan omaç, biberli ekmek, mücver, mantı, bayat ekmekli içli köfte gibi yemeklerin tarifleri, kahvaltılarda ise yumurtalı tirit,bayat ekmekli, çemenli bazlama, peynirli ekmek kızartması, dövmeç, ara sıcaklarda sıkma börek, kıymalı ekmek böreği, yarım ay böreği, bayat ekmekli patates köftesi, turşulu ekmek kızartması yer aldı

Bayat ekmek ile salata çeşitleri

Kitapta bayat ekmek ile yapılan salata çeşitlerinde kızarmış bayat ekmek ve domates soslu patlıcan salatası, bayat ekmekli kısır, bayat ekmekli acılı çiğ köfte, cevizli ekmek ezmesi yer alırken, tarifleri de anlatıldı.

Kitapta, bayat ekmekle yapılan tatlılarda ise bayat ekmek turtası, yaş pasta, ekmek pastası, kurabiye, kek çeşitleri, ekmek tatlısı ve ekmek helvası kolaylıkla denenebilir. Birbirinden lezzetli tatlılarda kullanılan malzeme ve yapımı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Şahinbey belediyesinden ücretsiz dağıtılan kitapta toplam 46 çeşit yemek, pasta ve tatlı tarifi yer alıyor.