Bayram alışverişinde vurulan kadın öldü

Gaziantep’te 2 gün önce Şehitkamil ilçesi Şoför Ali Caddesi üzerinde yaşanan olayda, aralarında daha önceden küfürleşmeden kaynaklı husumet bulunan 2 şahıs karşılıklı olarak birbirine ateş etmiş ve olayda 4’ü kadın 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 25 yaşındaki 9 aylık evli Tülay Gülderen, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmış, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanmıştı.

Genç kadın yoğun bakım ünitesindeki 2 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Gülderen’in cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

‘’Tek hayalimiz bir çocuğumuzun olmasıydı’’

9 aylık eşinin ölümü sonrası yıkılan 28 yaşındaki Cafer Gülderen, “Bayram alışverişine çıkmıştık. Bir anda silahlı kavga çıktı. Tülay aniden yere yığılınca vurulduğunu anladım. Daha sonra hastaneye kaldırdık. 2 gündür yoğun bakımdaydı, bu sabah ise hayatını kaybetti. Çok üzgünüm, tek hayalimiz bir çocuğumuzun olmasıydı. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum’’ dedi.

Bütün zanlılar yakalandı

Diğer yandan, kalabalığın yoğun olduğu bölgede birbirine ateş ederek 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına sebep olan 4 şahıstan Coşkun K. Nurettin Ç. Hasan E. ve Sinan Ç. yapılan operasyonla gözaltına alındı. 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.