Bayram beslenmeye dikkat

Özen, Bayramda baskülden korkulmaması gerektiği, Yaklaşık 17 saat süren en uzun günlerde tutulan oruçla, 2 öğün beslenmeye alışmış olan vücudumuzu bayramda normal beslenme düzenine ayak uydurmaya alıştırmak gerektiğini vurguladı. Bayramda hazırlanan yoğun kalorili yemekler ve bayram tatlılarıyla bu sürecin zorlaştığını belirten Özen, bir takım pratik yöntemlerle bu sürecin sağlığımıza zarar vermeden atlatılabileceğini söyledi.

Ramazan süresince, uzun açlıkların ve azalan fiziksel aktivitenin metabolizma hızımızı yavaşlattığını yani vücudumuzun bizi hayatta tutmak için harcadığı enerjiyi oldukça düşürdüğünü kaydeden Özen, “Bütün organlarımız daha az çalıştı. Normal beslenme düzenine geçerken geleneklerimize göre büyük bayram sofraları kurarsak ve şerbetli tatlılarımızı tüketirsek, yavaşlayan vücudumuz bu ani değişikliğe en iyi ihtimalle yağ depolayarak yani bize kilo aldırarak yanıt verecektir” dedi.

Vücudu korumaya yönelik öneriler

Özen, istenmeyen sonuçlarla karşılaşmak istemeyenler için, vücudu korumaya yönelik olarak dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önerilerde bulunarak, “3 öğün beslenme düzeni oluşturmak ile işe başlayın, Kahvaltı, öğle ve aksam yemeği olmak üzere üç ana öğün düzeni oluşturun. Daha sonra ara öğün ekleyerek eski yemek düzeninize dönün. Bayram sofralarını hafif yiyeceklerden oluşturun, çocuklar, torunlar, özlenenler ile birlikte oturduğumuz bu sofralarda en güzel yemekleri ikram etmek istediğinizi biliyoruz. Ama bu süreç alışık olmadığınız saatlerle bir araya geldiğinde vücudumuz sindirim sürecinde zorlanıyor. Bu sebeple daha hafif ve daha sağlıklı menüler belirleyin’’ifadelerini kullandı.

’’Sofralarınızda tüm besin ögelerine yer verin’’

Beslenme de vücudun tüm besinlere ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Özen, ’’Menülerinizi oluştururken, et grubu, süt grubu, tahıl grubu besinlere ve sebzelere yer verin. Özellikle kabızlık sorunu yaşıyorsanız, sebze ve meyvelere yer açın. Alacağınız doğal posa ile bağırsaklarınızı koruyun. Sofranızın yeterli ve dengeli beslenmeye uygun olmasını sağlayın. İftar saatinde beslenmeye alıştık. Ama akşam yemeğinizi daha erken saatlere çekmeye çalışın. Midenizin uyku saatinize kadar sindirimini tamamlayıp dinlenmesine izin verin. Artık sahur yapmaya 11 ay ara vereceğimize göre uyku düzenimizi oluşturabiliriz. En az 8 saat uyuyup dinlenebileceğiniz bir düzen oluşturun. Misafirperver bir toplum olarak sevdiklerimize en güzel tatlıları ikram etmeyi seviyoruz. Ama onların sağlıkları daha önemli bunu biliyoruz. Bu sebeple yoğun kalorili şerbetli, kremalı ağır tatlılara yönelmeyin. Daha hafif tatlıları tercih edin. Alternatifleriniz arasına sütlü tatlıları, dondurmayı ekleyin. Sıcak yaz günlerinde misafirleriniz bu hoş sürprizinizden hoşlanacaklardır. Baklava olmazsa bayram olmaz diyenlerdenseniz, küçük bir dilim baklavanın yanına bir top dondurma koyabilirsiniz. En azından birçok şerbetli tatlının vereceği kaloriyi düşürürsünüz.

İkramlara karşı sağlığınızı koruyun, Çikolata, lokum, şerbetli tatlılar, börekler, çörekler ikram eden sevdikleriniz kırmadan sağlığınıza dikkat ettiğinizi söyleyin. Böylece size ısrar edilmesini engellemiş olursunuz. Su, siyah çay, bitki çayı, ayran gibi sağlıklı içecek tercihleriyle de güzel gönüllerini kırmamış olursunuz.Aynı zamanda sıvı dengenizi sağlamış olursunuz. Sıvı tüketimini artırın, özellikle sıcak havalarda artan sıvı ihtiyacımıza cevap verin. Günde 1,5- 2 litre su tüketimine özen gösterin. Siyah çay, kahve gibi içecekler, vücuttan su atılmasını sağladıkları için, su tüketiminizi artırın. Bayram ziyaretlerini avantaja dönüştürün: Yürüyerek gidebileceğiniz yerlere araçla gitmeyin. Azalan fiziksel aktivitenizi yükseltmeye çalışın. Merdiven kullanın ve yürüyün. Vücudunuzun hızının yükselmesine katkı sağlayın” ifadelerine yer verdi.

Bayram tatlısı önerisi

Bayram tatlısı olarak ise dondurmalı meyve kokteyli öneren Özen, “3 yemek kaşığı karpuz, 2-3 adet dilimlenmiş çilek, 4-5 dilim muz, 3 dondurma kaşığı dondurma, üzerini süslemek için biraz badem, ceviz veya fıstık. Dondurma kasemizin en altına karpuzu koyuyoruz. Üzerine ister evde yaptığınız ister hazır aldığınız dondurmamızı koyuyoruz. Üzerine muz ve çilek dilimlerini yerleştiriyoruz. Biraz badem, ceviz veya fıstıkla süslüyoruz. Sevdiklerimize serin ve hoş bir sürpriz sunuyoruz.Bayramınızı sevdiklerinizle en güzel şekilde geçirmeniz diliyorum” diye konuştu.