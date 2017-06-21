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21 Haziran 2017 18:10

Bayram Lokumları Göral’dan

Yarım asrı geçen tecrübesiyle, Türkiye’de kuruyemiş sektörünün öncülerinden olan Göral Kuruyemiş, kendine has lokum markası “Hacı Sabri” ile, bayramların da vazgeçilmezi haline geldi.

Bayram Lokumları Göral’dan

21 Haziran 2017 18:10


Birçok çeşidi bulunan ve bunun yanı sıra spesiyalleriyle de göz dolduran lokumlar, bayram alışverişi öncesi, raflardaki yerini aldı. Bayrama özel ambalajları ve şık sunumlarıyla dikkat çeken Hacı Sabri ürünleri, tüketiciden tam not aldı.


Yurtdışının yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli illerinde bayilikleri bulunan ve yeni franchise görüşmelerine devam eden firmanın ürünleri, konsept mağazalar ve bayiliklerin yanısıra www.cerezimgoral.com adresinden, online olarak da sipariş verilebiliyor.


1953 yılında, Sabri Bakışgan tarafından, Gaziantep’te kurulan firma, bugün hem kalitesi hem de lezzetiyle tüketiciden tam not alıyor.




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