Bayram öncesi Antep Fıstığı müjdesi

Fiyatların düşmesiyle Kurban Bayramı öncesinde baklavacıların zam yapmayacağı öngörülüyor.

Türkiye’de stokçular nedeniyle Antep fıstığının kilogram fiyatının 200 TL’ye kadar çıkması nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşayan baklavacılar, bu yıl fıstık rekoltesinin fazla olması nedeniyle piyasadan oldukça umutlu oldukları görülüyor.

Yarıya düşen fıstık fiyatlarından sonra baklava fiyatlarında da indirim beklentisi arttı. Baklavacılar ise, fıstık fiyatlarının tavan yaptığı dönemlerde bile zam yapmadıklarını belirtti. Kurban Bayramı öncesi ise, fıstık fiyatlarının yarıya düşmesi ile birlikte baklava fiyatlarında da zam olmayacağı görülüyor.

Gaziantep’te Baklava işletmecisi Levent Aktaş, Antep Fıstığı rekoltesinin bu yıl yüksek olduğunu belirterek, “Bu yıl rekoltemiz çok yüksek. Geçen yıl son 10 yılın en düşük rekoltesiydi. Bu yıl ise ağaçlarımız verimli oldu. Tabii bu fıstık fiyatlarını etkiledi. Fiyatlar 180-200 TL’yi bulmuştu. Şu anda 100-110 TL bandında gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde net fiyat oluşursa bizim içinde iyi olacak. Bizde bunları esnafımızla görüşüp ne yapmamız gerekiyorsa yapmak için çaba sarf edeceğiz. Fıstık fiyatları önümüzdeki günlerde tam bandına oturursa elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

Öte yandan fıstık fiyatları netleştiği taktirde ise, Gaziantep’te baklavacılar baklava fiyatları konusunda gereken çabayı sarf edeceklerini vurguladı.