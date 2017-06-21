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21 Haziran 2017 14:09

Bayram öncesi denetimler arttırıldı

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerine denetimlerini sıklaştırdı.

Bayram öncesi denetimler arttırıldı

21 Haziran 2017 14:09

Şeker, çikolata, pasta ile tatlı üretilen ve satışı yapılan yerlerde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, vatandaşın mutlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan Şehitkamil Belediyesi, ilçe halkının huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şeker, çikolata, pasta ile tatlı üretilen ve satışı yapılan yerlerde yapılan denetimlerde, ruhsat, gramaj, ambalaj, boya-badana, genel temizlik, fiyat tarifesi, genel hijyen şartları gibi konulara dikkat ediyor. Denetimler esnasında uyulması gereken hijyen koşullarına ilişkin bilgilendirme yapan ekipler, kuralları ihlal eden iş yerleri hakkında cezai işlem uyguluyor. Denetimlerin yapılmasının gerekliliğine işaret eden esnaf, yapılan denetimlerin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.


’’İyi bir marka, iyi bir tat verir’’


Çikolata ve şeker satışı yapılan iş yerinin işletmesini yapan Murat Abuşoğlu, denetimlerin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Çikolata ve şeker alacak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunan Abuşoğlu, “Sağ olsun memur arkadaşlar, bayram öncesi gelip denetimlerimizi yaptı. Bilmediğimiz konular hakkında bilgi aldık. Biz işletme olarak uyulması gereken kurallara uyuyoruz. Mümkün olduğunca müşterilerimize iyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Çikolata ve şekerleme alacak vatandaşlarımız muhakkak güvenilir markalardan alsın. Üretim yerinin bilinmediği, markası olmayan ürünlerin satın alınmamasını öneriyorum. Vatandaşlarımız, şekerin yumuşaklığına, parlaklığına bakarak alışveriş yapsın. En önemlisi de tattır. İyi bir marka, iyi bir tat verir. Ürünlerin son kullanım tarihi de çok önemlidir” şeklinde konuştu.


’’Halk sağlığına çok önem veriyoruz’’


Pasta ve tatlı üretimi-satışı yapılan yerin işletmesini yapan Hüseyin Aslansoy, denetimler sayesinde iyi ile kötü ayrımı yapılabildiğine işaret etti. Pasta ve tatlı alacak vatandaşları ucuz ürünlerden uzak durmaları konusunda uyaran Aslansoy, “Şehitkamil Belediyesine yaptığı denetimlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu denetimler sayesinde iyi, kötüden ayrıt ediliyor. Gelen ekipler, eksikliklerimizi bize söylüyor, biz de eksikliklerimizi gideriyoruz. Biz, işletme olarak halk sağlığına çok önem veriyoruz. Neticede ürettiğimiz ürünlerden kendimiz de tüketiyoruz. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizden gelen ekiplerimiz de bizi yanlış yaptığımız konularda uyarıyor. Vatandaşlarımız aldıkları ürünlerin tazeliğine dikkat etsin. Kaliteli ürün ucuz olmaz. Bu yüzden vatandaşlarımız ucuz ürünlerden uzak dursun” ifadelerini kullandı.


Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ekipler, denetimlerini Ramazan Bayramına kadar yoğun bir şekilde sürdürecek.




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