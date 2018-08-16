Bayram öncesinde yaşlılar unutulmadı

Evde Yaşama Destek Birimi tarafından yürütülen ‘evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti’ kurban bayramı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Yıl içerisinde düzenli aralıklarla ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veren ekip, bayram öncesi 100’ün üzerinde yaşlı ve bakıma muhtaç aile bireyinin ev temizliğini yaptı.

Evde Yaşama Destek Ekibi; 65 yaş üstü kimsesiz, bakıma muhtaç, maddi durumu olmayan vatandaşların evlerinde yerleri, halıları süpürüp siliyor, toz alıyor, cam, kapı ve çerçeveleri temizliyor. Mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıyor, balkonları yıkıyor. Temizlik yapmanın yanı sıra yaşlı bireylerin tırnak kesiminden, saç kesimine kadar kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan birim, bazı evlerde yaşlıların yemeklerini de yapıyor.

Bayram öncesinde bakıma muhtaç yaşlıların oturdukları alanlarda ‘bayram temizliğini’ yapan birim ekibi yaşlıların da hayır dualarını alıyor.